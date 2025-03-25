Мединский надеется на госпомощь книжным магазинам в расходах на аренду

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вопрос о поддержке книжных магазинов в покрытии аренды является "реализуемой историей", заявил журналистам помощник президента Владимир Мединский.

"Абсолютно реализуемая история, давно этим занималось министерство культуры, продвигало эту идею поддержки книжных магазинов. Надеюсь, что сейчас эта тема приобретет второе дыхание", - сказал он и добавил, что в этом вопросе книжные магазины нельзя рассматривать в одном ряду с торговыми магазинами. "Нужен другой подход", - сказал помощник президента.

На вопрос, насколько увеличилось финансирование культуры в России, он ответил, что, "начиная где-то с 2011-2012 года, - это прорыв". "Финансирование не только как содержание учреждений культурных, классических - именно театров, музеев, но и инфраструктурные вложения в культуру. Я хочу сказать, что нигде в мире нет таких инфраструктурных вложений в культуру как в Российской Федерации", - подчеркнул Мединский.