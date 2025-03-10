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Двухсотлетие со дня рождения Салтыкова-Щедрина отметят в 2026 году

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 200-летия со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Правительству РФ в трехмесячный срок получено создать организационный комитет по подготовке к празднованию, обеспечить разработку и утверждение мероприятий по подготовке и проведению празднования.

Владимир Путин
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