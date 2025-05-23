В России создан оргкомитет по празднованию 200-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 10 марта 2025 г. № 134 "О праздновании 200-летия со дня рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина": образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина и утвердить его состав", - говорится в распоряжении.

Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета возложено на Минцифры.

Сопредседателями оргкомитета утверждены помощник президента Владимир Мединский и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.