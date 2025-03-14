Новая Третьяковка временно закрыта из-за ветра

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Новая Третьяковка на Крымском Валу временно закрыта для посетителей, потому что из-за ветра закрыли парк "Музеон", в котором находится этот корпус музея. 15 марта она продолжит работу в обычном режиме, сообщили в музее.

"В связи с погодными условиями вход в парк искусств "Музеон", на территории которого располагается корпус Третьяковской галереи на Крымском Валу, временно закрыт. Просим вас, по возможности, воздержаться сегодня от выхода на улицу и посещения парка и Музея. Информация об открытии территории будет размещена в социальных сетях Парка Горького. (...) С 15 марта музей продолжит работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Посетители, купившие билеты на выставки и экспозиции, проходящие в корпусе на Крымском Валу, могут сдать их или воспользоваться ими в течение 14 дней.

Ранее 14 марта в столице из-за усиления ветра закрыли все парки и зоопарк.