Новая Третьяковка будет закрыта в среду из-за сильного ветра

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Новая Третьяковка на Крымском Валу будет закрыта для посетителей до конца дня из-за погодных условий, сообщили в галерее.

"В связи с погодными условиями вход в Парк искусств Музеон закрыт до конца дня. Если вы уже приобрели билеты на посещение Новой Третьяковки, то можете сдать их или воспользоваться ими в течение семи дней", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале галереи в среду.

Ранее стало известно, что из-за сильного ветра в столице временно закрыли Московский зоопарк и несколько парков. Кроме того, закрываются летние веранды и кафе.