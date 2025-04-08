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В лонг-лист "Золотой Маски" вошли 92 спектакля

В лонг-лист "Золотой Маски" вошли 92 спектакля
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В лонг-лист фестиваля "Золотая Маска" вошли 92 спектакля сезона 2023-2024 из всех регионов России, все они рекомендованы к просмотру экспертами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе премии и фестиваля.

"В него вошли спектакли из Южно-Сахалинска, Самары, Курска, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Евпатории, Перми, Уфы, Владикавказа, Рыбинска, Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что лонг-лист представляет собой список наиболее заметных постановок, которые не вошли в список номинантов, претендующих на звание лауреата "Золотой Маски". Эти спектакли получили звание дипломанта.

Так, дипломантами стали такие спектакли, как "А зори здесь тихие" Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева, "Гамлет" Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова, "Евпаторийский десант" Крымского государственного театра юного зрителя, "Веселые ребята" Московского театра на Таганке, "Маяковский" Московского театра "Ленком Марка Захарова", "Дон Кихот" Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" им. Андрея Миронова, "Наследники" Театра Олега Табакова. Полный список опубликован на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль "Золотая Маска" стартовал в Москве 1 апреля. В нем участвуют спектакли-номинанты из разных регионов России. Показы пройдут до 2 июня.

Золотая Маска
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