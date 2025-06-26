Четыре региона РФ выступили с предложением принять следующую "Золотую Маску"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Предложения о проведении национальной театральной премии "Золотая Маска" в следующей году поступили из четырех регионов, сообщил глава Союза театральных деятелей РФ, президент премии Владимир Машков.

"У нас уже поступают предложения от других регионов чтобы провести театральную премию. (...) В данный момент четыре региона предложили нам провести следующую "Маску" у них", - сказал Машков журналистам перед церемонией вручения премии.

Он отметил, что "это действительно непростое дело, чтобы привести сюда людей, номинантов". "Но, тем не менее, я благодарен всем: и экспертам, и лауреатам, которые добрались сегодня сюда, это было непросто. И если будет дальше такая возможность, если какой-то регион сможет принять такую большую компанию творческих людей, конечно, мы приедем и с большим удовольствием, подключим всю страну к этой замечательной нашей уникальной премии", - добавил Машков.

Президент премии также напомнил, что со следующего года начинает действовать новый формат "Золотой Маски". Согласно новому регламенту, теперь награду будет получать спектакль целиком, отдельных номинаций не будет.

Традиционным местом проведения церемонии вручения премии "Золотая Маска" была Москва, однако, в этом году "Маску" впервые вручат в Казани.