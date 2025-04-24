Мединский сообщил о проведении конкурса сценариев на сериал о Великой Отечественной

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Союз писателей России (СПР) проведёт конкурс сценариев для создания многосерийного фильма л вкладе народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента РФ, председатель - первый секретарь СПР Владимир Мединский.

"Завтра в Союзе писателей России состоится объявление конкурса сценариев многосерийного фильма о вкладе народов СССР в Победу. Уже к 85-летию. Мы подумали, что давно не выходило кино о том, как представители разных народов плечом к плечу воевали в годы войны', - сказал Мединский на пресс-конференции в четверг.

"Хотим сделать что-то вроде "Четыре танкиста и собака", но только там будут не поляк, а наши - русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне, жители Средней Азии, - все", - добавил он.

По его словам, "конкурс платный", а главный приз - экранизация сценария.

Подробнее детали конкурса огласят на пресс-конференции в пятницу.

"Четы‌ре танки‌ста и соба‌ка" - польский чёрно-белый телевизионный сериал, снятый по мотивам одноимённой повести Януша Пшимановского. Транслировался с 1966 по 1970 год. Рассчитан в основном на молодёжную аудиторию и относится к военно-приключенческому жанру, повествуя о боевых буднях экипажа танка "Рыжий" и пса по кличке Шарик во время Второй мировой войны.

Кроме того, Мединский, который также возглавляет Российское военно-историческое общество (РВИО) представил несколько книг, подготовленных организацией к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В первую очередь это учебник по военной истории России. Обратите внимание - это шестой-седьмой класс, восьмой-девятый и десятый-одиннадцатый. Это учебник, который полность синхронизирован со школьным курсом истории отечества. Здесь в том числе учёные военно-исторического общества более глубоко представляют материалы, посвященные военной истории", - сказал Мединский в четверг на пресс-конференции, посвященной литературным проектам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, "это прекрасное дополнительное пособие, особенно для кадетских классов, кадетских корпусов, ну и, собственно, для всех школьников".

Кроме того, Мединский отметил первую из десяти книгу, которая, по его словам, уже появилась на полках книжных магазинов. "Наверное, вы помните была такая замечательная книга, на которую мы равнялись в СССР, - "Книга будущих командиров". И вот мы решили пойти дальше и выпускаем вместе с издательством "Эксмо" выпускаем 10-томник. У каждой книги свои авторы, ваш покорный слуга редактор", - сказал Мединский.

Каждый том посвящен определенному периоду развития армии России. "В этом году выйдет два тома "Княжеские дружины от Рюрика до Дмитрия Донского". И естественно, к 80-летию Победы мы не могли не выпустить сразу - отдельный том, посвященный Красной армии в годы Великой Отечественной войны, подготовленный замечательнейшими историками и большими специалистами этого периода Алексеем Исаевым и Артемом Драпкиным", - сказал он.

Также Мединский обратил внимание на научное издание авторства академика Александра Чубарьяна. "Впервые за 35 лет академические институты всех страны СНГ прислали свои монографии, посвященные участию их стран в Великой Отечественной войне. Нам долгие годы не удавалось этого сделать. Благодаря усилия Института всеобщей истории РАН, академика Чубарьяна (издана - ИФ) эта книга, которая даёт представление о вкладе в Победу каждого из советских народов", - сказал он.