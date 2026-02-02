Открывается библиотека пьес драматургов Союза писателей России

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минкультуры совместно с Национальной ассоциацией драматургов запускают проект "Автора - на сцену!", в рамках которого будет открыта библиотека пьес драматургов-членов Союза писателей России, получивших поддержку в рамках конкурсов и грантов Национальной ассоциации драматургов с 2018 года.

"На встрече стороны договорились о сотрудничестве в рамках нового проекта Национальной ассоциации драматургов "Автора - на сцену!", который станет связующим звеном для театральных режиссеров и современных писателей. Ассоциацией во взаимодействии с Союзом писателей России будет открыта библиотека пьес драматургов-членов Союза. В нее войдут произведения, которые получили поддержку в рамках конкурсов и грантов Национальной ассоциации драматургов с 2018 года", - сообщило министерство после встречи замминистра культуры Андрея Малышева с председателем Национальной ассоциации драматургов, заместителем 1-го секретаря Союза писателей России Юрием Поляковым.

Материалы будут опубликованы в специальном разделе портала Союза писателей России в свободном доступе. Библиотека проекта "Автора - на сцену!" будет передана Минкультуры России в регионы, "что позволит им не только привлекать авторов пьес к созданию постановок, но и заказывать специальные новые произведения для театров у авторов".

Как отметил Малышев, "будет ошибочно говорить, что проблема состоит в отсутствии современного российского драматургического материала". "Актуальным является формирование удобных механизмов для постоянного и открытого взаимодействия авторов и театральных деятелей. Проводимая совместная аналитика Минкультуры России и Союза писателей России позволит лучше представить имеющийся сегодня в культурном пространстве драматургический материал талантливых авторов-современников", - отметил он.