Поиск

Третьяковская галерея проведет выставку Александра Дейнеки

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Выставка "Александр Дейнека. Гимн жизни" пройдет в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной летом, открытие запланировано на июнь, сообщила генеральный директор музея Елена Проничева.

"26 июня в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной откроется выставка "Александр Дейнека. Гимн жизни" (...) Выставка представит более 200 произведений живописи, графики и скульптуры из коллекций Третьяковской галереи и Курской картинной галереи имени Дейнеки", - сообщили журналистам в пресс-службе галереи со ссылкой на гендиректора музея.

В Третьяковке отметили, что Курская картинная галерея обладает наиболее полным собранием наследия художника, что "позволяет показать максимально полную и разнообразную ретроспективу творчества Дейнеки". Многие из работ впервые будут демонстрироваться в Москве.

Проект охватывает несколько десятилетий творчества художника - с 1920-х до 1960-х годов. В числе знаковых произведений - "Футболист" (1932), "Эстафета" (1947), "Будущие летчики" (1938), "Юный конструктор" (1966), "Автопортрет" (1948) и другие.

На выставке будет представлено большое количество произведений, малоизвестных широкой публике: ранние работы художника, эскизы иллюстраций, журнальная графика, зарисовки и дизайнерские проекты.

1мр ап


Третьяковская галерея Александр Дейнека
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пушкинский музей проведет в декабре выставку Марка Шагала

Три филиала Пушкинского музея прекратят работу в его составе с 1 января 2026 года

Умершие знаменитости

Умер хореограф и балетмейстер Юрий Григорович

У "Эксмо" изъяли материалы о книгах Popcorn Books по делу об ЛГБТ-пропаганде

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

Депардье получил полтора года условно по делу о домогательствах

В Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Русские дикие"

Умершие знаменитости

Умерла Нина Гребешкова

Умерла Нина Гребешкова

Гастроли театра им. Вахтангова в Севастополе отменили из-за выбранного репертуара

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });