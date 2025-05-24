Все коллекции столичных музеев будут оцифрованы к 2026 году

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2026 году все коллекции столичных музеев будут оцифрованы.

"Раньше музеи вели картотеки в бумажном виде, прикрепляли в карточку распечатанные фотографии. Конечно, это уже стало неудобно и непрактично. Благодаря оцифровке появилась возможность представить уникальные предметы большой аудитории без риска для коллекции", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Мэр сообщил, что сегодня в Государственный каталог Музейного фонда России внесены 1,8 млн экспонатов, которые хранятся в столице.

Также с 2018 года столичные музеи участвуют в проекте "Музейная Москва онлайн". Сейчас в каталоге представлено 117 тысяч изображений в высоком разрешении, их число постоянно растет.