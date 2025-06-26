Коллектив сгоревшего Хабаровского музыкального театра стал лауреатом спецпремии "Золотая Маска"

Глава "Геликон-оперы" Бертман отмечен спецпремией за вклад в развитие оперного искусства

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Специальная премия президента национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" в этом году вручена коллективу Хабаровского музыкального театра, спецпремией "Маэстро" отмечен спектакль "Мастер и Маргарита" театра Шостакович Опера Балет, передает корреспондент "Интерфакса".

Церемония вручения наград впервые прошла в Казани, в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

"Мы все заходим в театр с особенным чувством. Для артистов настоящих театр становится вторым домом, а для кого-то и первым. И зрители приходят в театр, ждут волшебства, что-то для себя открыть новое. Но, случается так, что город теряет свой храм искусства", - сказал, вручая награду, президент премии и фестиваля, глава Союза театральных деятелей Владимир Машков.

Он напомнил, что в октябре прошлого года в Хабаровском музыкальном театре произошел пожар во время проведения ремонтных работ. "Во время ремонтных работ полностью сгорела главная сцена города, на которой шла подготовка к 100-летнему юбилею. Артисты оказались перед сложным выбором - пойти работать в другие коллективы или остаться верным своему театру. И они сделали свой выбор - не сдались и продолжили работать. Сохраняя душу и единство коллектива", - добавил Машков.

Спецпремия президента "Золотой Маски" присуждена коллективу Хабаровского музыкального театра с формулировкой "За мужество и преданность профессии!".

Специальной премией "Маэстро", которая в этом году вручается впервые, отмечен спектакль "Мастер и Маргарита" Шостакович Опера Балет (Самара).

Спецпремия была учреждена решением секретариата Союза театральных деятелей. Право выдвижения кандидатов на соискание и окончательное решение о присуждении премии "Маэстро" принадлежит сопредседателю СТД РФ, главе Большого и Мариинского театров, дирижеру Валерию Гергиеву.

В конце церемонии также были вручены Специальные премии жюри. Спецпремия жюри музыкального театра отмечены генеральный директор и художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, отмеченный за вклад в развитие оперного искусства, за творческий дуэт отмечены артисты Свердловского театра музыкальной комедии Анастасия Ермолаева и Евгений Толстов.

Специальными премиями жюри драматического театра и театра кукол отмечены актриса Омского драматического театра "Галерка" Валентина Лебедева, актриса Бурятского театра драмы им. Хоца Намсараева Раиса Раднаева и актер Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова Илья Славутский.

Российская Национальная театральная премия "Золотая Маска" была учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец, театр кукол. В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" стал Владимир Машков.