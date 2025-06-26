Премию "Золотая Маска" впервые вручили в Казани

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Спектакль "Чёрные доски" режиссёра Владимира Кузнецова получил премию "Золотая Маска" как лучший драматический спектакль большой формы.

Церемония награждения прошла в четверг в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. В Казани премия вручается впервые.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто помогал нам в это непростое время приехать сюда, и прежде всего, я хочу поблагодарить вас, Рустам Нургалиевич (Минниханов - глава республики Татарстан - ИФ), за доверие и поддержку. Без этого мы был не могли совершить такое путешествие. (...) Я уверен, что "Золотая Маска", как символ признания профессионалов профессионалам и здесь среди номинантов проигравших не будет. Вы все уже в истории нашего многонационального театра", - сказал в начале церемонии председатель Союза театральных деятелей РФ, президент премии Владимир Машков.

Российская Национальная театральная премия "Золотая Маска" была учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец, театр кукол. В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" стал Машков.

Лауреаты премии

Драма

Лучшим драматическим спектаклем большой формы стала постановка "Чёрные доски" Владимирского областного драматического театра.

Лучшим драматическим спектаклем малой формы признана постановка "Любой ценой" Свердловского театра драмы.

Премия "Золотая Маска" за лучшую работу режиссера досталась Владимиру Кузнецову за работу над спектаклем "Черные доски".

Награду за лучшую женскую роль в номинации "Драма" получила Ольга Телякова за исполнение роли Акакия Акакиевича в постановке "Петербургские повести" Челябинского драматического молодежного театра, за лучшую мужскую роль в драме отмечен Юрий Малашин за исполнение роли в постановке "Папа" Русского драматического театра Удмуртии.

За лучшую женскую роль второго плана и лучшую мужскую роль второго плана "Масками" отмечены Наталья Егорова и Марк Бурлай за спектакль "Соборяне" Русского концертного агентства (Москва).

Награду за лучшую работу драматургу получил Сергей Коробков за постановку "Сильва. Дойти до премьеры" Воркутинского драматического театра им. Б.А. Мордвинова.

Опера, балет и оперетта/мюзикл

В этом году "Маска" в номинации "Лучший спектакль. Опера" присуждена постановке "Не только любовь" Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (Москва). За лучшую работу режиссера в опере отмечен Евгений Писарев за оперу "Не только любовь". За лучшую работу дирижера "Маски" удостоен Валерий Платонов за постановку "В ночь лунного затмения" Башкирского театра оперы и балета.

Артисты Василий Ефимов и Любовь Буторина удостоены награды за лучшие мужскую и женскую роли в опере за постановку "В ночь лунного затмения" Башкирского театра оперы и балета.

Награду за лучший спектакль в балете получила постановка "Сияющий камень" якутского театра Саха Опера Балет.

Награду в номинации "Лучшая работа постановщика. Балет (балетмейстер/хореограф)" получил Вячеслав Самодуров за работу "598 тактов" Санкт-Петербургского театра балета им. Леонида Якобсона.

"Маски" за лучшую женскую и мужскую роли в балете получили Мария Кузьмина за постановку "Сияющий камень" театра Саха Опера Балет и Сергей Бикбулатов за балет "Рахманинов. Симфония длиною в жизнь" Башкирского театра оперы и балета.

Премии в номинациях "Лучший спектакль. Современный танец" и "Лучший спектакль. Эксперимент" в этом году не присуждены.

Лучшим спектаклем в жанре оперетта/мюзикл стала постановка "Айсвилль" Театра на Садовой (Санкт-Петербург).

Лучшим кукольным спектаклем стала работа "Журавль и цапля" Санкт-Петербургского Большого театра кукол.