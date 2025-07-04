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Улицу в Екатеринбурге назовут в честь режиссера Балабанова

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Улица на юге Екатеринбурга будет носить имя кинорежиссера Алексея Балабанова, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

"Перспективной улице присвоили имя режиссера Алексея Балабанова. Строительство дороги в микрорайоне "Академический - 2" начнется скоро. Улица расположится рядом с еще одной, названной в честь другого уральского режиссера, Ярополка Лапшина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ранее в Екатеринбурге приняли решение об установке памятника Алексею Балабанову неподалеку от Дворца молодежи.

Екатеринбург Алексей Балабанов
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