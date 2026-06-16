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В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову

В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В центре Екатеринбурга открыли памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Он установлен в начале проспекта Ленина, около Дворца Молодежи, рядом с домом, где он жил, и школой, в которой он учился.

Режиссер изображен сидящим в пустом грузовом трамвае. Стены вагона напоминают летопись и содержат отсылки к истории Свердловского рок-клуба, картинам и биографии Балабанова.

Изначально памятник планировали открыть 18 мая, но затем перенесли церемонию на 16 июня. На мероприятии выступили родственники режиссера, помощник президента России Владимир Мединский, работавшие с Балабановым актеры.

"С возвращением, Алексей Октябринович", - сказал автор памятника, скульптор Мейрам Баймуханов.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Он умер 18 мая 2013 года в Сестрорецке, под Петербургом.

Алексей Балабанов Владимир Мединский Екатеринбург Сестрорецк
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