К юбилею ГИТИСа в 2028 году подготовили 20 мероприятий

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова провела первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию в 2028 году 150-летия со дня основания ГИТИСа; в план празднования - 20 мероприятий.

"ГИТИС ежегодно подтверждает статус вуза-лидера в области театрального образования по системе К.С. Станиславского. Приближающийся юбилей - 150-летие основания ГИТИСа - это прекрасная возможность не только оглянуться на пройденный путь, но и во всей полноте предоставить достижения отечественной театральной школы, признанной во всем мире", - сказала Голикова.

Ректор вуза Григорий Заславский сообщил, что на днях по поручению президента РФ в городе Благовещенске откроется филиал ГИТИСа.

"На следующий день мы переезжаем в Хэйхэ, в Китай, и там тоже презентуем Дальневосточный филиал ГИТИСа. Для нас очень важно, что с момента перемен у нас не только не уменьшился поток иностранных студентов, но их становится даже больше. Мы в этом году уже почти приняли 46 студентов. Это и Латвия, и Италия, и Иран, и Марокко. И, конечно, мы стараемся сохранить лидерство в Центральной Азии, только что провели школу ГИТИСа на озере Иссык-Куль, традиционную, уже четвертую по счету. Там было четыре страны вместе с Россией. Для нас также важно расширять присутствие ГИТИСа и в Центральной, и в Южной Америке", - пояснил Заславский.

В план празднования 150-летия вошло 20 мероприятий, в числе которых проведение фестивалей, гастролей, выставок и конференций, сообщили на заседании. Среди ключевых событий - торжественный концерт, посвященный 150-летию ГИТИСа, Международный конкурс молодых хореографов имени Р. В. Захарова "Мария", премьера документального фильма об истории института.

В сентябре 2028 года ГИТИС запустит свой брендированный поезд, на котором студенты и педагоги проедут из Москвы в Благовещенск с показом спектаклей и праздничных концертов, мастер-классами и отборочными испытаниями в различных регионах страны.

Важным событием в подготовке к празднованию станут ремонтно-реставрационные работы в главном учебном корпусе, а также капитальный ремонт общежития, уточнили на заседании оргкомитета.