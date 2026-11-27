Панораму обороны Севастополя воссоздаст Студия имени Грекова

На работы по реставрации полотна и здания музея ВТБ выделил 1 млрд рублей

Информационный плакат музея-панорамы Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Студия имени Грекова воссоздаст панораму "Оборона Севастополя 1854-1856 годов", пострадавшую от удара беспилотника, сообщила пресс-служба Музея обороны Севастополя.

"Воссозданием полотна и предметного плана панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" займется (...) творческое объединение военных художников - Студия им. М.Б. Грекова", - говорится в сообщении.

Реставраторы осмотрели здание панорамы, оценили состояние пострадавших несущих конструкций крепления холста, обсудили создание копии панорамы. По словам директора музея Татьяны Сарапулкиной, работы пройдут в несколько этапов: сначала ремонт и реставрация самого здания и кровли, затем написание полотна. Реставраторам передали архивные материалы, фотоархив панорамы и цифровую копию полотна. Каркас сохранил свою целостность, его заменять не будут.

На выполнение работ ВТБ выделил 1 млрд рублей.

Беспилотник в ночь на 10 июня повредил здание панорамы "Оборона Севастополя". Внутреннее убранство музея, полотно в панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" были почти полностью уничтожены. Сотрудникам музея удалось спасти 14 сюжетных фрагментов панорамы и 11 фрагментов с изображением неба, также практически не пострадала диорама "Подземно-минная война в Севастополе" и несколько других живописных фрагментов.