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Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Скульптуру "Большая глина № 4" Урса Фишера у "ГЭС-2" заменять на новую в рамках запланированной ротации произведений искусства.

Временная экспозиция скульптуры Урса Фишера была установлена на спуске у здания "ГЭС-2" в августе 2021 года. Работа представляет собой кусочки глины, размятые рукой художника, а затем многократно увеличенные и отлитые в алюминии.

"Фишер запечатлел простой жест, знакомый с детства, — касание материала, из которого позже будет создано нечто новое. А что происходит после первого творческого импульса? Ответом на этот вопрос станет художественная работа, которая заменит "Большую глину № 4". Подготовка к ее появлению уже началась на Спуске", - сообщили в доме культуры "ГЭС-2".

Ранее установка скульптуры "Большая глина № 4" вызвала споры среди жителей города, часть которых негативно отреагировала на ее появление.

ГЭС-2 Урс Фишер
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