"Садовая лопатка" сменила "Большую глину № 4" у ГЭС-2 в Москве

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Москве у Дома культуры "ГЭС-2" установили скульптуру Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген "Садовая лопатка", она появилась на месте "Большой глины № 4" Урса Фишера.

"Садовая лопатка" (2001) — это скульптура в виде всем знакомого, но во много раз увеличенного садового инструмента на спуске к Водоотводному каналу. Ее авторы — классики поп-арта, художники Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген. Впервые "Садовая лопатка" выставлялась на крыше нью-йоркского Метрополитен-музея в 2002 году, а осенью 2025 года заняла место "Большой глины № 4" Урса Фишера", - говорится в сообщении пресс-службы.

Среди других работ Олденбурга и ван Брюгген — гигантские рожок мороженого, бельевая прищепка, английская булавка, волан для бадминтона.

В конце июля стало известно, что скульптуру "Большая глина № 4" Урса Фишера у Дома культуры "ГЭС-2" в Москве заменят на новую художественную композицию в рамках запланированной ротации, все расходы по демонтажу легли на фонд V-A-C и "ГЭС-2".

Временная экспозиция скульптуры Урса Фишера была установлена на спуске у здания "ГЭС-2" в августе 2021 года. Тогда ее установка вызвала споры среди жителей города, часть которых негативно отреагировала на ее появление. Работа представляет собой кусочки глины, размятые рукой художника, а затем многократно увеличенные и отлитые в алюминии.

