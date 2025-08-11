В усадьбе Петровско-Разумовское в предмет охраны включили дендросад и альпинарий

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Дендрологический сад, альпийские горки и каскады прудов вошли в предмет охраны парка усадьбы Петровско-Разумовское на севере Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Обширный регулярный парк с террасами усадьбы Петровско-Разумовское был разбит во второй половине XVIII - начале XIX века и является настоящей жемчужиной ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. Специалисты провели комплексные научные исследования для наиболее полного и точного формирования предмета охраны. В предмет охраны вошли дендрологический сад Р.И. Шредера, или, как его называли в XIX веке, арборетум, Ивероновский сад с ценными древесными насаждениями и оградой, а также альпийские горки, каскады прудов, заливы, многочисленные мостики, грот и павильоны", - прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В конце 1860 - начале 1861 года государство выкупило Петровско-Разумовское для создания земледельческой академии. Важным этапом развития стало открытие в 1894 году на базе академии Московского сельскохозяйственного института. При этом историческая планировка парка сохранилась. К северу от него расположился ботанический сад, который с 1895 года носит имя Семена Ростовцева, к юго-востоку - дендрологический сад для акклиматизации пород деревьев из разных частей света, названный в честь его создателя - Рихарда Шредера, на юго-западе разместились плодовый сад, питомник и огород, а далее - пасека и питомник декоративных растений.

В 1923 году Московский сельскохозяйственный институт был преобразован в Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. Сейчас она располагается в усадьбе Петровско-Разумовское, а исторический парк усадьбы стал частью Тимирязевского лесопарка.