Политики и деятели культуры выразили соболезнования в связи с кончиной композитора Родиона Щедрина

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Деятели культуры, представители власти РФ, общественные деятели выражают слова соболезнования в связи со смертью композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина, отмечают его уникальное дарование и выдающееся творческое наследие.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в телеграмме с соболезнованиями в адрес Большого театра, что "ушел из жизни выдающийся композитор современности, человек-эпоха, творчество которого является не только значимой частью отечественного, но и мирового искусства". "Судьба подарила Родиону Константиновичу яркий талант и искреннее сердце, способное видеть и создавать красоту. Его произведения, отличающиеся невероятной энергетикой, уникальным стилем, сочетанием народных музыкальных элементов с новаторскими приемами, с успехом звучат в самых престижных концертных залах нашей страны и зарубежья. Профессиональная деятельность Родиона Константиновича по праву отмечена высокими государственными наградами", - написала она.

"Родиона Константиновича ценили за безграничную преданность музыке, интеллигентность и необыкновенное трудолюбие. Светлая и добрая ему память", - говорится в телеграмме.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что произведения Щедрина стали эталоном высочайшего профессионализма, новаторства и глубины.

"Имя этого выдающегося композитора навсегда вписано в золотой фонд отечественной и мировой музыки. Произведения Родиона Щедрина стали эталоном высочайшего профессионализма, новаторства и глубины, а его авторский стиль оставался неповторимым и уникальным", - сказала Голикова, слова которого привели в аппарате вице-премьера.

Она назвала уход из жизни Щедрина невосполнимой потерей для всех. "Мы навсегда сохраним светлую память о Родине Константиновиче, и его бессмертная музыка продолжит звучать, вдохновляя и восхищая все новые поколения", - добавила Голикова.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что Щедрин, скончавшийся на 93-м году жизни, принадлежал к числу творцов, чьи произведения стали неотъемлемой частью российской и мировой культуры.

"Родион Константинович был настоящим мастером. Он принадлежал к числу тех творцов, чьи произведения стали неотъемлемой частью не только российской, но и мировой музыкальной культуры. Его легендарные оперы, многочисленные симфонические и камерные сочинения вошли в золотой фонд музыкального искусства и сегодня продолжают звучать по всему миру", - отметила Любимова, ее цитирует пресс-служба министерства.

Она добавила, что творчество Щедрина отличалось "глубиной, смелым художественным поиском и верностью традициям отечественной школы". "Его музыка вдохновляет слушателей самых разных поколений, объединяет и способствует развитию новых направлений в искусстве. С кончиной Родиона Константиновича ушла целая эпоха", - сказала министр.

В столичном департаменте культуры напомнили, что Щедрин написал множество выдающихся балетов и опер. Одна из них, "Не только любовь", идёт в МАМТ.

"Творчество Родиона Щедрина навсегда останется в сердце каждого, кто ценит искусство, его память навеки останется в его музыке, которая давно стала неотъемлемой частью российской культуры", - сказали в департаменте.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Щедрина выразил Союз композиторов России, напомнив, что Щедрин был 17 лет председателем Союза композиторов РСФСР и за эти годы не раз доказал свою преданность искусству и поддерживал композиторов в трудные времена. "Покинув должность по собственному желанию, Щедрин остался почетным председателем Союза композиторов России", - говорится в сообщении Союза.

В Гильдии композиторов Союза кинематографистов России отметили, Щедрин уникальному дарованию и колоссальной работоспособности он оставил после себя выдающееся творческое наследие "уникальный музыкант, один из самых ярких в мире композиторов нашего времени" - после окончания Московской консерватории имени П. И. Чайковского и аспирантуры обратив на себя внимание, а его "Озорные частушки" для симфонического оркестра стали "началом триумфального творческого пути".

Гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова, выражая соболезнования, заявила, что Щедрин был для музея не только великим творцом, но и близким другом.

"Щедрин – символ музыкального величия и духовного богатства нашей эпохи. Родион Константинович был подлинным мастером - композитором мирового масштаба, виртуозным исполнителем, мудрым наставником и личностью исключительной силы. Он был голосом русской музыкальной традиции в мировой культуре", - сказала Трубинова.

Для Бахрушинского музея, как уточнила Трубинова, Щедрин был "не только великим творцом, но и близким другом". В феврале 2022 года он передал в дар музею квартиру, где жил долгие годы с Майей Плисецкой. "Вместе с этим бесценным даром музей получил сценические костюмы, а также огромный фото- и видеоархив, свидетельствующий о пути, пройденном ими вместе в искусстве и жизни", - добавила она.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков в телеграмме с соболезнованиями отметил, что имя Щедрина давно стало символом целой эпохи в музыке.

"Благодаря уникальному дарованию и колоссальной работоспособности он оставил после себя выдающееся творческое наследие, которое навсегда сохранится в сокровищнице мировой культуры. Оперы, балеты и симфонические сочинения Родиона Константиновича восхищают меломанов и вдохновляют целые поколения музыкантов. Его произведения звучат на сценах лучших концертных площадок мира. Светлая память о Родионе Константиновиче будет вечно жить в наших сердцах", - сказал Машков.

Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе отметил, что Щедрин был человеком, который влюблял в себя всех.

"Его произведения исполнялись с успехом на многих сценах мира. Еще при жизни его назвал гением Мстислав Ростропович. Ему же удалось завоевать сердце великой Майи Плисецкой. Это была прекрасная пара, он был ее опорой и большой любовью, она – его музой и главной ценностью", - написал Цискаридзе в своем телеграм-канале.

Щедрин скончался на 93-м году жизни в пятницу ночью в Германии.

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Композитор, пианист, музыкальный педагог, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Автор семи опер, пяти балетов, трёх симфоний, четырнадцати концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.

Среди его сочинений балеты "Конёк-Горбунок", "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой"; оперы "Мёртвые души", "Лолита", "Очарованный странник", "Боярыня Морозова", "Левша" и многие другие произведения.

С 1958 года Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой, которая ушла из жизни в 2015 году.