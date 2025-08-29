Поиск

Политики и деятели культуры выразили соболезнования в связи с кончиной композитора Родиона Щедрина

Политики и деятели культуры выразили соболезнования в связи с кончиной композитора Родиона Щедрина
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Деятели культуры, представители власти РФ, общественные деятели выражают слова соболезнования в связи со смертью композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина, отмечают его уникальное дарование и выдающееся творческое наследие.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в телеграмме с соболезнованиями в адрес Большого театра, что "ушел из жизни выдающийся композитор современности, человек-эпоха, творчество которого является не только значимой частью отечественного, но и мирового искусства". "Судьба подарила Родиону Константиновичу яркий талант и искреннее сердце, способное видеть и создавать красоту. Его произведения, отличающиеся невероятной энергетикой, уникальным стилем, сочетанием народных музыкальных элементов с новаторскими приемами, с успехом звучат в самых престижных концертных залах нашей страны и зарубежья. Профессиональная деятельность Родиона Константиновича по праву отмечена высокими государственными наградами", - написала она.

"Родиона Константиновича ценили за безграничную преданность музыке, интеллигентность и необыкновенное трудолюбие. Светлая и добрая ему память", - говорится в телеграмме.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что произведения Щедрина стали эталоном высочайшего профессионализма, новаторства и глубины.

КультураУшел из жизни композитор Родион ЩедринУшел из жизни композитор Родион ЩедринЧитать подробнее

"Имя этого выдающегося композитора навсегда вписано в золотой фонд отечественной и мировой музыки. Произведения Родиона Щедрина стали эталоном высочайшего профессионализма, новаторства и глубины, а его авторский стиль оставался неповторимым и уникальным", - сказала Голикова, слова которого привели в аппарате вице-премьера.

Она назвала уход из жизни Щедрина невосполнимой потерей для всех. "Мы навсегда сохраним светлую память о Родине Константиновиче, и его бессмертная музыка продолжит звучать, вдохновляя и восхищая все новые поколения", - добавила Голикова.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что Щедрин, скончавшийся на 93-м году жизни, принадлежал к числу творцов, чьи произведения стали неотъемлемой частью российской и мировой культуры.

"Родион Константинович был настоящим мастером. Он принадлежал к числу тех творцов, чьи произведения стали неотъемлемой частью не только российской, но и мировой музыкальной культуры. Его легендарные оперы, многочисленные симфонические и камерные сочинения вошли в золотой фонд музыкального искусства и сегодня продолжают звучать по всему миру", - отметила Любимова, ее цитирует пресс-служба министерства.

Она добавила, что творчество Щедрина отличалось "глубиной, смелым художественным поиском и верностью традициям отечественной школы". "Его музыка вдохновляет слушателей самых разных поколений, объединяет и способствует развитию новых направлений в искусстве. С кончиной Родиона Константиновича ушла целая эпоха", - сказала министр.

В столичном департаменте культуры напомнили, что Щедрин написал множество выдающихся балетов и опер. Одна из них, "Не только любовь", идёт в МАМТ.

"Творчество Родиона Щедрина навсегда останется в сердце каждого, кто ценит искусство, его память навеки останется в его музыке, которая давно стала неотъемлемой частью российской культуры", - сказали в департаменте.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Щедрина выразил Союз композиторов России, напомнив, что Щедрин был 17 лет председателем Союза композиторов РСФСР и за эти годы не раз доказал свою преданность искусству и поддерживал композиторов в трудные времена. "Покинув должность по собственному желанию, Щедрин остался почетным председателем Союза композиторов России", - говорится в сообщении Союза.

В Гильдии композиторов Союза кинематографистов России отметили, Щедрин уникальному дарованию и колоссальной работоспособности он оставил после себя выдающееся творческое наследие "уникальный музыкант, один из самых ярких в мире композиторов нашего времени" - после окончания Московской консерватории имени П. И. Чайковского и аспирантуры обратив на себя внимание, а его "Озорные частушки" для симфонического оркестра стали "началом триумфального творческого пути".

Гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова, выражая соболезнования, заявила, что Щедрин был для музея не только великим творцом, но и близким другом.

"Щедрин – символ музыкального величия и духовного богатства нашей эпохи. Родион Константинович был подлинным мастером - композитором мирового масштаба, виртуозным исполнителем, мудрым наставником и личностью исключительной силы. Он был голосом русской музыкальной традиции в мировой культуре", - сказала Трубинова.

Для Бахрушинского музея, как уточнила Трубинова, Щедрин был "не только великим творцом, но и близким другом". В феврале 2022 года он передал в дар музею квартиру, где жил долгие годы с Майей Плисецкой. "Вместе с этим бесценным даром музей получил сценические костюмы, а также огромный фото- и видеоархив, свидетельствующий о пути, пройденном ими вместе в искусстве и жизни", - добавила она.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков в телеграмме с соболезнованиями отметил, что имя Щедрина давно стало символом целой эпохи в музыке.

"Благодаря уникальному дарованию и колоссальной работоспособности он оставил после себя выдающееся творческое наследие, которое навсегда сохранится в сокровищнице мировой культуры. Оперы, балеты и симфонические сочинения Родиона Константиновича восхищают меломанов и вдохновляют целые поколения музыкантов. Его произведения звучат на сценах лучших концертных площадок мира. Светлая память о Родионе Константиновиче будет вечно жить в наших сердцах", - сказал Машков.

Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе отметил, что Щедрин был человеком, который влюблял в себя всех.

"Его произведения исполнялись с успехом на многих сценах мира. Еще при жизни его назвал гением Мстислав Ростропович. Ему же удалось завоевать сердце великой Майи Плисецкой. Это была прекрасная пара, он был ее опорой и большой любовью, она – его музой и главной ценностью", - написал Цискаридзе в своем телеграм-канале.

Щедрин скончался на 93-м году жизни в пятницу ночью в Германии.

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Композитор, пианист, музыкальный педагог, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Автор семи опер, пяти балетов, трёх симфоний, четырнадцати концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.

Среди его сочинений балеты "Конёк-Горбунок", "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой"; оперы "Мёртвые души", "Лолита", "Очарованный странник", "Боярыня Морозова", "Левша" и многие другие произведения.

С 1958 года Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой, которая ушла из жизни в 2015 году.

Родион Щедрин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил о ходатайстве об отмене приватизации издательства "Музыка"

Умершие знаменитости

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

Введение маркировки произведений искусства с упоминанием наркотиков отложено на полгода

Ряд стран не примет участие в "Интервидении" из-за внутренних причин

Умершие знаменитости

Умер исполнитель "Фантазера" Ярослав Евдокимов

Умершие знаменитости

Умер режиссер Юрий Бутусов

Умер режиссер Юрий Бутусов
Умершие знаменитости

Умер актер Иван Краско

Умер актер Иван Краско

Минкультуры РФ предложило отложить маркировку произведений с информацией о наркотиках

Минкультуры РФ предложило отложить маркировку произведений с информацией о наркотиках
Умершие знаменитости

Умер народный артист России Владимир Сафронов

Умер народный артист России Владимир Сафронов

Мининформ Белоруссии внес книги Рю Мураками и Чака Паланика в список запрещенных к продаже

Мининформ Белоруссии внес книги Рю Мураками и Чака Паланика в список запрещенных к продаже
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });