Ушел из жизни композитор Родион Щедрин

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин скончался на 93-м году жизни, сообщили в Государственном академическом Большом театре.

"Сегодня ночью на 93-м году ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

В театре отметили, что Щедрин - "это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры".

"Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики", - добавили в ГАБТ.

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Композитор, пианист, музыкальный педагог, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Автор семи опер, пяти балетов, трёх симфоний, четырнадцати концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.

Среди его сочинений - балеты "Конек-Горбунок", "Кармен-сюита", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой"; оперы "Мёртвые души", "Лолита", "Очарованный странник", "Боярыня Морозова", "Левша" и многие другие произведения.

С 1958 года Щедрин был женат на балерине Майе Плисецкой, которая ушла из жизни в 2015 году.