Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Икона "Богоматерь Донская", находящаяся в собрании Третьяковской галереи, с 31 августа по 2 сентября выдана Донскому монастырю для проведения праздничной литургии, официальных запросов о продлении текущей выдачи иконы на более длительный срок не поступало, сообщили "Интерфаксу" в галерее.

"С 31 августа по 2 сентября икона "Богоматерь Донская", в соответствии со сложившейся традицией, была доставлена в Донской монастырь для совершения праздничной Божественной литургии. На данный момент в Третьяковскую галерею не поступало официальных запросов о продлении текущей выдачи иконы на более длительный срок", - сказали в пресс-службе.

В галерее отметили, что в договоре, согласованный министерством культуры РФ сроки выдачи с 31 августа по 2 сентября 2025 года.

"Любое решение о выдаче такого уникального памятника искусства и истории, являющегося национальным достоянием, принимается по распоряжению ведомства. В случае поступления подобного запроса он будет рассмотрен в установленном порядке с обязательным соблюдением всех норм и условий, гарантирующих полную сохранность и безопасность произведения", - подчеркнули в галерее.

Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение о том, что РПЦ планирует забрать икону у галереи и разместить ее в Донском монастыре, вопрос об этом прорабатывается.

