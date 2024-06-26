Глава Минкультуры РФ заявила о соблюдении условий для сохранности "Троицы"

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Икона "Троица" Андрея Рублева, перевезенная в Троице-Сергиеву лавру, размещена в специальной капсуле, обеспечивающей ее безопасность и необходимый климат, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В данный момент икона находится в условиях, необходимых для ее сохранности. Специальная бронированная капсула обеспечивает безопасность, а также поддержание требуемого климата для хранения национальной святыни. При этом мы постоянно на связи со специалистами, которые могут оценить ее состояние", - сказала Любимова, слова которой "Интерфаксу" привели в министерстве.

Она уточнила, что икона была доставлена в Троице-Сергиеву лавру на специализированном транспорте с климатическим кузовом и пневмоподвеской, обеспечивающей снижение вибраций.

О решении передать "Троицу" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви стало известно в мае прошлого года.

Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи. Тем не менее, 3 июня 2023 года икону перевезли из Третьяковки в храм Христа Спасителя.

12 июля в РПЦ сообщили о том, что патриарх Кирилл и министр культуры Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре иконы "Троица". Как позже сообщил сайт РПЦ, договор подразумевает передачу иконы на 49 лет с последующей пролонгацией. При этом "Троица" продолжает оставаться объектом федеральной собственности.

После икона почти полгода находилась в Реставрационном центре им. Грабаря, а затем, с 5 января 2024 года, в храме Христа Спасителя. 22 июня ее перевезли в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

В пресс-службе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в свою очередь, подчеркнули, что на место икона прибыла на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации. В храме её установили в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащён системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.