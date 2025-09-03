Поиск

В Большом театре 5 сентября состоится сольный концерт оперной певицы Аиды Гарифуллиной

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На Исторической сцене Большого театра 5 сентября пройдет сольный концерт оперной певицы, заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной.

В концерте примут участие прима-балерина Большого театра России, народная артистка РФ Светлана Захарова, скрипач, народный артист РФ Вадим Репин, солист Михайловского театра Семён Антаков (баритон), солистка Мариинского театра Ирина Шишкова (меццо-сопрано), приглашенный солист Мариинского, Михайловского и Большого театров Иван Гынгазов (тенор). С художественным словом выступит артист театра и кино, народный артист РФ Евгений Миронов.

Праздничный концерт пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Большого театра России, за пультом будет дирижер Большого театра, заслуженный артист РФ Антон Гришанин.

