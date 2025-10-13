Поиск

Обладателей кинопремии "Золотой орел" за 2025 год объявят 30 января

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Церемония вручения ХХIV Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел" за 2025 год состоится 30 января 2026 года в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм", говорится в сообщении пресс-службы премии.

В понедельник организатор премии - Национальная Академия кинематографических искусств и наук России - объявила лонг-лист претендентов на победу.

В длинный список в номинации "Лучший игровой фильм" вошли 40 работ, среди которых "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, "Кракен" Николая Лебедева, "Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" Игоря Волошина, "Злой город" Константина Буслова, "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, "Финист. Первый богатырь" Дмитрия Дьяченко и др.

Два десятка номинантов поборются за звание "Лучшего сериала" 2025 года, ещё 30 сериалов вошли в лонг-лист в номинации "Лучший проект онлайн-платформы".

В номинации "Лучший неигровой фильм" заявлены 24 работы, в коротком метре - 32 фильма, а в анимационной номинации представлены 42 работы.

На соискание премии за 2025 год рассматриваются отечественные фильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 1 декабря 2024 года по 1 ноября 2025 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 декабря 2024 года по 1 ноября 2025 года, включая фильмы и сериалы онлайн-платформ.

Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

