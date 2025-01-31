Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Воздух" Германа-младшего

Лидерами по числу наград стали "Воздух" и "Любовь Советского Союза"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Картина "Воздух" режиссера Алексея Германа-младшего стала обладателем главного приза премии Национальной академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм".

Церемония вручения премии прошла в пятницу в павильоне 1 киноконцерна "Мосфильм", передает корреспондент "Интерфакса".

Конкуренцию фильму-победителю составили картины "Сто лет тому вперед" Александра Андрющенко, "Любовь Советского Союза" Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, "Вечная зима" Николая Ларионова и "Смотри на меня" Владимира Грамматикова.

События фильма Германа-младшего происходят в апреле 1942 года, во время Великой Отечественной войны. В смешанный авиационный полк, который защищает "Дорогу жизни" под Ленинградом, прибывает подразделение юных лётчиц.

Фильм также отмечен за лучшую мужскую роль, за лучшую женскую роль второго плана, за визуальные эффекты, монтаж и работу звукорежиссера.

За лучший сценарий награды удостоился Сергей Снежкин за фильм "Любовь Советского Союза". "Орла" за операторскую работу вручили Максиму Шинкоренко также за фильм "Любовь Советского Союза". Кроме того, картина была отмечена за лучшую мужскую роль второго плана, музыку к фильму, работу художника по костюмам и работу художника-постановщика.

Таким образом, "Воздух" и "Любовь Советского Союза" стали лидерами по числу полученных наград. Оба фильма получили "Орлов" в шести из 14 номинаций, в которых были представлены.

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии.