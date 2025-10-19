Поиск

Министр культуры Франции сообщила, что Лувр был ограблен

Фото: Glen Sterling/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что музей Лувр в Париже был ограблен.

Она написала в соцсетях, что это произошло утром в воскресенье. Никто не пострадал.

В заявлении Лувра говорится, что музей будет закрыт ввиду "чрезвычайных обстоятельств". Других деталей учреждение не приводит.

В свою очередь Le Parisien сообщает, что злоумышленники проникли в здание со стороны Сены, в этой части музея идут ремонтные работы. С помощью внешнего грузового лифта они забрались в здание и, разбив окна, попали в залы музей. Преступники, по данным СМИ, похитили "девять экспонатов из ювелирной коллекции Наполеона и императрицы".

В Галерее Аполлона, которая и интересовала грабителей, выставлены драгоценности французских монархов.

Как отмечает Associated Press, это не первое ограбление в Лувре. Самым известным случаем остается похищение Моны Лизы в 1911 году. Бывший сотрудник музея унес полотно под пальто. Нашли картину только спустя два года.

В 1983 году были похищены церемониальные доспехи эпохи Возрождения. Их удалось найти только спустя почти 0 лет.

Париж Лувр Франция Рашида Дати
