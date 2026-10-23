"Ирисы" Клода Моне проданы за рекордные для французских аукционов 50 млн евро

Фото: Luc Castel/Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Картина французского художника Клода Моне "Ирисы" установила рекорд стоимости для произведений искусства, проданных на аукционах во Франции, передает Reuters со ссылкой на заявление Sotheby's.

Полотно (холст, масло) размером 1,6 м на 1,8 м из коллекции семьи Шлюмберже, написанное в последние годы жизни Моне (около 1924-1925 гг.), ушло с молотка за 50 млн евро.

Аукционный дом рассчитывал продать его за 22-30 млн евро, назвав оценку самой высокой для картин, выставленных на аукционах во Франции.

"Ирисы" достались азиатскому коллекционеру, участвовавшему в торгах по телефону.

До этого рекорд французских аукционов принадлежал скульптуре "Голова" Амедео Модильяни, которую в 2010 году продали за 43,2 млн евро.

"Ирисы" не покидали особняк Шлюмберже в Париже с тех пор, как их приобрел Жан Шлюмберже, и были известны лишь по черно-белой фотографии, пишут французские СМИ со ссылкой на соруководителя департамента современного искусства французского подразделения Sotheby's Тома Бомпара.

До этого картина находилась в парижской галерее Кати Гранофф, которая приобрела ее у сына автора Мишеля Моне, говорится на сайте Sotheby's.

На торги были выставлены еще три полотна художника из коллекции Шлюмберже: "Плакучая ива или Огненное дерево" с оценкой 9-12 млн евро, "Дом сквозь розы" (2-3 млн евро) и "Сена в Верноне, деревья" (1,2-1,8 млн евро). В этом году исполняется 100 лет со дня смерти Моне.

Christie's в четверг продал в Париже две его картины - "Край скалы в Пурвиле" за 12,7 млн евро и "Три горшка с тюльпанами" за 3,1 млн евро; работу Пьера-Огюста Ренуара "Девушки на берегу моря" за 5,8 млн евро и "Натюрморт с грюйером" Пабло Пикассо за 3 млн евро.

Sotheby's также хотел продать три картины Поля Сезанна, но за несколько часов до начала аукциона они были отозваны "с целью их возврата в родной город художника Экс-ан-Прованс" после достижения договоренности между собственниками и городскими властями, которые при поддержке министерства культуры Франции рассматривают возможность приобретения этих работ, классифицированных как "национальные богатства".

Кроме того, на этой неделе Sotheby's продал в Нью-Йорке мраморное изваяние торса римского императора из династии Юлиев-Клавдиев первой половины I века н.э. за рекордные для римских древностей $34,3 млн.