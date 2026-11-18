Работа Кандинского эпохи Баухауса установила рекорд на аукционе Christie's

Картина Василия Кандинского "Акцентированные углы" (Betonte Ecken) Фото: Zuma\TASS

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Картина Василия Кандинского "Акцентированные углы" (Betonte Ecken) ушла с молотка на торгах Christie's в Нью-Йорке за $74 млн, установив новый аукционный рекорд для художника.

Абстрактное полотно 1922-1923 годов было выставлено с предварительной оценкой в $60-80 млн в рамках вечерних торгов искусством XX века. Ранее в текущем году другой крупный холст Кандинского - "Пестрая жизнь" (1907) - был продан на аукционе Christie's в Лондоне за $41,5 млн.

Торги за "Акцентированные углы" стартовали с $54 млн, что уже превышало предыдущий рекорд художника. До этого самой дорогой работой Кандинского считалась картина "Мурнау с церковью II", проданная на Sotheby's в 2023 году за $44,8 млн.

За лот боролись три участника. В итоге картина была продана за $74 млн без учета комиссий, а итоговая стоимость сделки составила $85,8 млн.

Как сообщили в аукционном доме, работа была выставлена анонимным владельцем и происходила из собрания известной семьи арт-дилеров Нахмадов. В последний раз полотно появлялось на рынке в 1986 году, когда было продано на Sotheby's в Нью-Йорке за $1 млн.

По данным Christie's, квадратное полотно было создано художником в Веймаре в первые годы его работы в школе Баухаус. Работа имеет примечательную историю: в 1929 году ее приобрела Хилла фон Ребай, первый директор музея Гуггенхайма. В 1941 году она передала картину музею, где та находилась более 20 лет. В 1964 году музей выставил на продажу 50 картин Кандинского, включая "Акцентированные углы", которая тогда была продана за 22 тыс. фунтов стерлингов ($29 тыс.).