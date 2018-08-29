Венеция 2018: Netflix, космос и политика

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На итальянском острове Лидо открывается старейший международный кинофестиваль

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Фото: epa/vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - На итальянском острове Лидо 29 августа открывается 75-й Венецианский кинофестиваль - старейший международный кинофорум, который считается одним из самых именитых и авторитетных.

Несмотря на почтенный возраст, фестиваль, или, как его еще называют, Мостра, идет в ногу со временем, смело противопоставляя себя главному сопернику - Каннам. Примером этого может служить недавнее письмо пресс-службы венецианского форума: представителей СМИ попросили не публиковать свои рецензии на фильмы до их официальной премьеры (то есть до показов, на которых картину представляет съемочная группа), несмотря на желание журналистов в эпоху интернета и мессенджеров делиться впечатлениями сразу после просмотра. Такая позиция четко коррелирует с позицией Каннского кинофестиваля, который просто поменял систему показов на смотре, оттеснив чуткую к своему положению прессу на второй план: на Лазурном побережье теперь СМИ допускают до фильмов после премьеры. Это было сделано из-за того, что режиссерам и актерам неприятно читать нелестные рецензии о своих проектах перед дефиле по красной ковровой дорожке. Тем не менее, директору Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера удалось найти гармоничное решение ситуации.

Еще одним плюсом в копилку Венеции стало либеральное отношение к стриминговым сервисам. Если Канны в штыки восприняли проекты Netflix (чтобы попасть на фестиваль, картины компании должны были выходить во французский прокат), то Венеция с удовольствием приняла их - ряд уже знаковых названий попал в конкурсную программу на Лидо, обойдя Канны и добавив очков к статусу фестиваля.

Впрочем, создатели картин нередко стремятся показать свои новые фильмы именно в Венеции в надежде попасть в обойму оскаровской гонки. Примером могут служить "Гравитация", "Бердмен", "В центре внимания", "Ла-Ла-Лэнд" или "Форма воды", премьеры которых прошли именно в рамках Мостры.

Отчасти благодаря вышесказанному, основной конкурс 75-го Венецианского фестиваля выглядит впечатляюще - Йоргос Лантимос, Альфонсо Куарон, братья Коэн, Лука Гуаданьино, Пол Гринграсс. Это далеко не полный список тех, кому удалось попасть в него.

Открывать фестиваль будет фильм "Человек на Луне" оскаровского дуэта - режиссер Дэмиен Шазелл снял байопик про Нила Армстронга, главную роль в картине исполнил Райан Гослинг. Лента расскажет не только и не столько о первом полете на Луну, но о том, какой ценой астронавту дался маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества.

Наверняка теплый прием ждет картину "Суспирия" - итальянец Лука Гуаданьино снял римейк одноименный картины 1976 году Дарио Ардженто. Режиссер представит на родине фильм о талантливой американской балерине, которая приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Однако затем героиня обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное в учебном заведении. Главные роли исполнили Тильда Суинтон, с которой Гуаданьино уже неоднократно сотрудничал, Дакота Джонсон, Хлоя Грейс Морец, а также русский хореограф, танцовщица и актриса Елена Фокина. Над саундтреком к картине работал лидер рок-группы Radiohead Том Йорк.

Греческий режиссер Йоргос Лантимос привезет в Венецию "Фаворитку" - полную дворцовых интриг историю о дворе английской королевы Анны в начале XVIII века с Оливией Коулман, Эммой Стоун и Рейчел Вайс.

Другим историческим эпосом станет "Петерлоо" Майка Ли к 200-летию так называемой Манчестерской бойни или "бойни при Петерлоо". История расскажет о столкновении между британскими властями и демонстрантами, которые требовали всеобщего избирательного права. Также погружение в историю, но по другую сторону океана, продолжит приключенческая комедия вестерн Жака Одиара "Братья Систерс" с Джоном Райли, Хоакином Фениксом и Джейком Джилленхолом.

За "музыкальную" составляющую будет отвечать "Голос люкс" Брейди Корбета. Фильм расскажет про поп-звезду нелегкой судьбы (Натали Портман). Компанию ей составят Джуд Лоу и Стейси Мартин.

Кроме этого в конкурсе заявлены "Баллада Бастера Скраггса" братьев Коэн, "22 июля" Пола Гринграсса, "Гора" Рика Элверсона, "Двойные жизни" Оливье Ассаяса и другие.

Российских картин в основном конкурсе нет, но фильм российских кинорежиссеров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" вошел в программу "Горизонты" ( в ней участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа). Это драматическая притча о борьбе человека за жизнь. Действие происходит в сибирской глубинке. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов, Наталия Кудряшова, Юрий Кузнецов и Павел Майков.

В документальной программе кинофестиваля покажут "Процесс" Сергея Лозницы, представившего ранее в этом году "День Победы" на Берлинале и "Донбасс" в Каннах, и "Акварелу" Виктора Косаковского. "Процесс" рассказыавет о политических процессах при Иосифе Сталине в 1930-х годах, а "Акварелла" представляет собой кинематографическое исследование водной стихии.

Продлится 75-й Венецианский международный кинофестиваль с 29 августа по 8 сентября. Победителей и лауреата венецианского "Золотого Льва" определит международное жюри, которое возглавил мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо. Вместе с ним судить картины будут актриса Наоми Уоттс, актеры и режиссеры Кристоф Вальц и Тайка Вайтити, режиссер и сценарист Паоло Дженовезе, режиссер, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская и другие.

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Теги: Венецианский кинофестиваль, Монстра
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