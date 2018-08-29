Российский фильм "Человек, который удивил всех" выйдет в прокат 25 октября

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский фильм-участник 75-го Венецианского кинофестиваля "Человек, который удивил всех" выйдет в российский прокат 25 октября.

"Фильм Наталии Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" выйдет в российский прокат 25 октября. Его выпустит кинопрокатная компания ПРОвзгляд", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе компании.

Картина является драматической притчей о борьбе человека за жизнь. Действие происходит в сибирской глубинке. Главную роль в фильме исполнил Евгений Цыганов, кроме него в ленте снимались: Наталия Кудряшова, Юрий Кузнецов и Павел Майков.

Как заявляла в одном из интервью режиссер Меркулова, ее фильм - "это история про человека, который заболел раком, все приговоры врачей были плохими, он готовился к смерти, но в какой-то момент услышал легенду о том, что, если попробовать поменять личность, можно отпугнуть смерть"." "И наш герой следует этой легенде, его новая личность - женщина", - сказала режиссер .

Фильм создан при поддержке министерства культуры РФ, а также при участии Эстонии и Франции. На этапе создания лента получила грант европейского фонда Eurimages, поддержку Эстонского института кино, а также победила на питчингах в Трансильвании и на Азиатском кинофоруме в Гонконге, в результате чего была представлена на Каннском кинорынке в 2018 году.

На 75-м Венецианском кинофестивале картина заявлена в программе "Горизонты", в которой участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.