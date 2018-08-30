Скончался Иосиф Кобзон

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщил помощник супруги певца.

"Иосиф Давыдович скончался сегодня после продолжительной болезни", - сказал он.

В июле источники в Госдуме РФ сообщали, что Кобзон был госпитализирован. 7 августа сообщалось, что певец был выписан из больницы.

Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию. В 2009 году ему была сделана операция по поводу онкологии.

В 2015 году он сообщал, что ему должны сделать операцию в Италии.

Советский и российский эстрадный певец, педагог Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Украинской ССР. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (вокал).

Исполнял лирические и патриотические песни. Всесоюзная популярность пришла к певцу в 1964 году, когда он исполнил песню "А у нас во дворе" и стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша).

С 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 - профессор.

Избирался народным депутатом СССР депутатом Госдумы II-VII созывов. Первый заместитель председателя комитета Думы по культуре с 2011 года.

Кобзон - Герой Труда Российской Федерации (2016 год); награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней.

В 2002 году участвовал в переговорах с террористами во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке в Москве. Вывел из захваченного здания нескольких человек. Награжден орденом Мужества - за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в условиях, сопряжённых с риском для жизни, при захвате террористами Театрального центра на Дубровке.