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Культура

Скончался Иосиф Кобзон

Есть обновление от 14:03

Первому заместителю председателя комитета ГД по культуре, народному артисту СССР было 80 лет

Скончался Иосиф Кобзон
Иосиф Кобзон
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщил помощник супруги певца.

"Иосиф Давыдович скончался сегодня после продолжительной болезни", - сказал он.

В июле источники в Госдуме РФ сообщали, что Кобзон был госпитализирован. 7 августа сообщалось, что певец был выписан из больницы.

Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию. В 2009 году ему была сделана операция по поводу онкологии.

В 2015 году он сообщал, что ему должны сделать операцию в Италии.

Советский и российский эстрадный певец, педагог Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Украинской ССР. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (вокал).

Исполнял лирические и патриотические песни. Всесоюзная популярность пришла к певцу в 1964 году, когда он исполнил песню "А у нас во дворе" и стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша).

С 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 - профессор.

Избирался народным депутатом СССР депутатом Госдумы II-VII созывов. Первый заместитель председателя комитета Думы по культуре с 2011 года.

Кобзон - Герой Труда Российской Федерации (2016 год); награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней.

В 2002 году участвовал в переговорах с террористами во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке в Москве. Вывел из захваченного здания нескольких человек. Награжден орденом Мужества - за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в условиях, сопряжённых с риском для жизни, при захвате террористами Театрального центра на Дубровке.

Ушел из жизни Иосиф Кобзон

13 фотографий
Певец Иосиф Кобзон на концерте в честь 60-летия Олега Митяева в Москве. 2016 год.Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Иосиф Кобзон во время пленарного заседания осенней сессии Госдумы РФ. 2017 год.Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Героя Труда Российской Федерации Иосифу Кобзону. 2016 год. Премьер-министр ДНР Александр Захарченко и певец Иосиф Кобзон (слева направо) в Донецком театре оперы и балета. 2014 год.Депутат ГД РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, певец Иосиф Кобзон, музыкант Игорь Бутман и главный раввин России Берл Лазар (слева направо) во время товарищеского матча по хоккею между командой &quot;Менора&quot; и командой &quot;Легенды хоккея&quot; в МСА &quot;Лужники&quot;. 2014 год.Иосиф Кобзон во время эстафеты Олимпийского огня на Кремлевской набережной. 2013 год.
Певец Иосиф Кобзон на концерте в честь 60-летия Олега Митяева в Москве. 2016 год.
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Теги: Иосиф Кобзон

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