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Лужков назвал кончину Кобзона трагедией

Есть обновление от 14:21

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Бывший мэр Москвы Юрий Лужков выразил соболезнования семье скончавшегося народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

КультураСкончался Иосиф КобзонСкончался Иосиф КобзонЧитать подробнее

"Любой уход из жизни - это трагедия, трагедия семьи. Это очень тяжелая весть. Когда человек уходит, все это очень печально. Тем более в данном случае речь идет о человеке, которого знает вся страна", - сказал Лужков, который дружил с Кобзоном, в четверг "Интерфаксу".

Ранее в четверг помощник супруги Кобзона сообщил "Интерфаксу", что артист скончался после продолжительной болезни.

Кобзон - советский и российский эстрадный певец, родился 11 сентября 1937 года в Украинской ССР. Был депутатом Госдумы II-VII созывов, первым заместителем председателя парламентского комитета по культуре с 2011 года.

Кобзон - Герой Труда Российской Федерации (2016), народный артист СССР (1987), лауреат Государственной премии СССР (1984), премии Ленинского комсомола (1976), премии правительства РФ (2011). Член партии "Единая Россия" с 2003 года.

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Теги: Юрий Лужков, Иосиф Кобзон

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