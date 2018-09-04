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Культура

Ученик Сокурова снимет фильм о послевоенном Ленинграде

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Съемки нового фильма "Дылда" Кантемира Балагова, выпускника курса творческой мастерской Александра Сокурова, о послевоенном Ленинграде начнутся в октябре и завершатся до конца года.

"С Кантемиром мы интенсивно двигаемся по проекту "Дылда", скоро начнутся съемки, 15 октября. Надеюсь, что завершим снимать тоже в этом году", - сообщил "Интерфаксу" продюсер проекта Александр Роднянский.

По его словам, новый фильм - это история двух молодых девушек, возвращающихся после Великой Отечественной войны в Ленинград. "Город и они сами глубоко ранены войной, тяжело отходят от нее. Это история возвращения к жизни, очень человеческая история. Это сильная, неожиданная, в чем-то даже радикальная, эмоциональная история. В ней нет ни сражений, ни боев. Она сфокусирована на людях", - пояснил продюсер.

В главных ролях будут сниматься молодые и не очень известные, по словам Роднянского, актрисы.

Сценарий Балагов написал с писателем Александром Тереховым, автором "Каменного моста" и книги "Немцы".

"Дылда" - вторая полнометражная работа 27-летнего Кантемира Балагова.

Балагов - выпускник курса творческой мастерской Александра Сокурова. Его дебютный фильм "Теснота" попал в конкурсную программу "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза FIPRESCI (Международной федерации кинопрессы).

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Теги: кино, Кантемир Балагов

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