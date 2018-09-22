В Эстонии официально отметят День сопротивления

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии в субботу отмечают одну из наиболее противоречивых дат в современной истории государства: официальный День сопротивления и неофициальный День освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

В этот день в 1944 году в Таллин вошли советские войска и бежало созданное за три дня до этого так называемое "законное правительство Эстонии" под руководством Отто Тиефа.

В субботу с восходом солнца в 7.04 будет поднят государственный флаг на башне "Длинный Герман" в Таллине, затем будут возложены цветы и венки на могиле Тиефа на кладбище Метсакальмисту, состоится митинг академических организаций, пройдет поминальное богослужение в память о руководителях эстонского государства.

День сопротивления и День правительства Отто Тиефа отмечается, согласно принятому в 2006 году решению парламента, как государственный праздник. Официальные власти воспринимают 22 июня 1944 года как начало советской оккупации и как день траура по государственной независимости.

В то же время дата 22 сентября в Эстонии известна как День освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Ее по традиции отмечают ветераны Красной армии и большая часть русскоговорящего населения. В этот день они возлагают венки и цветы к памятнику Воину-освободителю Таллина от немецких фашистов (Бронзовый солдат), на могилы павших в боях и умерших советских солдат.