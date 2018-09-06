Причиной смерти вокалистки группы The Cranberries назвали несчастный случай

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в результате несчастного случая, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные коронерского суда.

Певица скончалась 15 января этого года в отеле "Хилтон" в Лондоне.

Как следует из отчета, О'Риордан утонула в ванной в своем гостиничном номере.

По данным экспертов, в крови 46-летней исполнительницы обнаружен высокий уровень содержания алкоголя, в номере были найдены пустые бутылки из-под спиртного, а также упаковки лекарств. Но анализ показал, что в крови певицы были "терапевтические объемы" медикаментов, в отличие от серьезной доли алкоголя, которая в 4 раза превышает уровень, разрешенный водителям в Великобритании.