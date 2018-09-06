Что произошло за день: четверг, 6 сентября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин внес в Госдуму поправку к пенсионному закону об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста, а также поправки в Налоговый кодекс, которые сохранят льготы по имущественным налогам в прежних границах пенсионного возраста. Свои поправки внесла "Единая Россия": партия предлагает направлять изъятые у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд России. Тем временем Алексей Кудрин объяснил реформу заботой о пенсионерах.

- Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова подтвердила, что покинет свой пост и перейдет на работу во Внешэкономбанк. Ее место займет первый заместитель главного редактора агентства "Россия сегодня" Олег Осипов.

- Forbes представил рейтинг богатейших семей России: на первом месте клан Гуцериевых, за ним следуют Ротенберги и Гапонцевы.

- Доллар США и евро резко ускорили рост на Московской бирже после начала американской сессии в четверг днем: курс евро превысил 80 руб./EUR1 впервые с 11 апреля нынешнего года, доллар достиг 69,11 руб./$1 впервые с апреля 2016 года.

- Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) напомнила, что на 11 октября назначена первая в истории смена криптографических ключей, что может привести к перебоям в работе интернета у некоторых пользователей.

- США, Германия, Канада и Франция выразили поддержку выводам Лондона по причастности властей России к отравлению Сергея Скрипаля. В Кремле назвали недопустимыми заявления британских властей о причастности российского руководства к произошедшему в Солсбери. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что публикация новых документов связана с готовящейся провокацией с применением химического оружия в сирийском Идлибе.

- Британские коронеры пришли к выводу, что вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан умерла в результате несчастного случая - ее нашли мертвой в ванной со следами алкоголя в крови.