Минкультуры предложило ограничить показы иностранного кино ради разнообразия

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект Минкультуры об ограничении частоты показа фильмов в кинотеатре направлен на "многообразие релизов" в репертуаре, заявили в ведомстве.

"Он (документ - ИФ) вводит общие нормы, чтобы один фильм не имел подавляющего большинства сеансов, так как это может отрицательно сказаться на разнообразии репертуара в каждый конкретный день", - цитирует пресс-служба ведомства советника министра культуры Павла Степанова.

Он отметил, что в среднем каждую неделю в прокат выходит от трех до шести новых картин; фильм идет не одну неделю. "Таким образом, еженедельно в широком прокате представлено от 7 до 20 лент. Поэтому данная норма не создает проблему, а является обеспечительной и направлена, прежде всего, на многообразие релизов в принципе. Ее главная цель - максимально разнообразить прокат", - сказал он.

По словам Степанова, речь идет о законодательной инициативе, "документ еще никуда не внесен - ни на рассмотрение правительства РФ, ни в Госдуму". В ближайшее время, отметил Степанов, он появится на сайте http://regulation.gov.ru/ для общественного обсуждения.

Ранее в понедельник сообщалось, что Минкультуры предлагает с января 2019 года ограничить количество ежедневных показов каждого иностранного фильма в кинотеатре до 35%.

Предлагается внести изменения в статью о госрегулировании показов в фильмов в кинотеатрах. "Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня", - говорится в документе.

При этом если речь идет о кинотеатрах с одним кинозалом, то тогда при ограничении в 35% от общего числа сеансов всех фильмов следует брать в расчет один месяц.

"Нарушение демонстратором фильма требований, установленных настоящей статьей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Требования частей первой и второй настоящей статьи не распространяются на национальные фильмы", - говорится в документе.