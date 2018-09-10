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Что произошло за день: понедельник, 10 сентября

В России подвели итоги выборов и митингов оппозиции, ФСБ связала деятельность СБУ с ИГ, "Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На открытии торгов в понедельник доллар резко вырос и преодолел отметку в 70 рублей впервые с 16 марта 2016 года. Доллар при этом оказался на 96,14 копейки выше уровня действующего официального курса. К обеду курс евро на Московской бирже превысил отметку в 81 рубль впервые с 1 марта 2016 года.

- В Кремле отреагировали на вчерашние несанкционированные акции оппозиции против повышения пенсионного возраста, которые закончились задержаниями. По словам Дмитрия Пескова, участие несовершеннолетних в прошедших в митингах было результатом провокации, кроме того, на акциях были хулиганы, которые поднимали руку на стражей порядка. Сегодня двоим участникам воскресной акции в Москве предъявили обвинение в нападении на полицейских. В Петербурге на родителей подростков, задержанных митинге, составили более 70 протоколов. В Северной столице, где акция пресекалась особенно жестко, к сегодняшнему вечеру в суды поступили свыше 240 материалов об административных правонарушениях.

- В России подвели предварительные итоги выборов, проходивших накануне в единый день голосования. В четырех из 26 субъектов, где выбирали глав регионов, предстоит второй тур. Выборы в столице ожидаемо завершились победой Сергея Собянина с результатом в 70% голосов при явке в 30%. Кроме того, по итогам выборов в Госдуму вертелся Александр Хинштейн. Он победил на довыборах в нижнюю палату парламента в Самарской области. А родственнице Сергея и Юлии Скрипалей Виктории, которая баллотировалась в Ярославскую облдуму по партийным спискам "Справедливой России", не удалось стать депутатом.

- На кинопремию "Оскар" от России выдвинута военная драма "Собибор" Константина Хабенского, в которой режиссер сыграл главную роль.

- Глава Минтруда Максим Топилин заявил о вероятном продлении "заморозки" пенсионных накоплений еще на год - до 2021 года включительно, пока правительство не определится с моделью индивидуального пенсионного капитала.

- Минкультуры придумало новые ограничения для иностранных фильмов. Министерство предлагает ограничить количество ежедневных показов каждого иностранного фильма в кинотеатре до 35% и уже подготовило соответствующие поправки в законодательство. Комментируя эту инициативу Минкульт позднее заявил, что таким образом заботится о разнообразии репертуара кинотеатров.

- ФСБ России сообщила о задержании в Смоленской области уроженца Дагестана, который являлся членом запрещенной в России организации "Исламское государство" и по заданию Службы безопасности Украины планировал убийство одного из лидеров ДНР.

- Эксперты признали младшую из сестер Хачатурян невменяемой на момент убийства отца. Таким образом, суд может освободить девушку от уголовной ответственности в случае, если вина будет доказана.

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