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Культура

Фонд Кино разъяснил ситуацию с выделенными на "Суперпапу" и "Боба" средствами

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Фонд Кино выиграл суды по взысканию средств, выделенных на фильм "Superпапа" и мультфильма "Боб", но у приставов не получалось вернуть средства.

"В апреле Фонд кино обратился в Министерство культуры с просьбой оказать содействие в возврате средств Фонда, выделенных на производство национальных фильмов 21 кинокомпании. В этом списке были и компании "Артополион" и "25 этаж", производившие анимационный проект "Боб", детский фильм "Superпапа" и дебют "Сны Севы Горелова" соответственно. Проекты "Боб" и "Superпапа" были поддержаны Фондом еще в 2012 году как социально-значимые, однако не доведены до конца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Фонда.

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Там отметили, что фильм Петра Тодоровского-младшего "Сны Севы Горелова" (новое название "Лавстори") был завершен, отмечен на кинофестивале "Окно в Европу" в 2017 году, но в прокат пока не вышел.

"Все суды Фондом были выиграны, однако у приставов не получалось взыскать средства", - отметили в Фонде.

В среду 12 сентября стало известно, что МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег Фонда Кино. Информированный источник пояснил "Интерфаксу", что речь идет о сумме не менее 10 млн рублей, выделенных на съемки фильма "Суперпапа" и мультфильма "Боб".

Фонд кино был основан в январе 1995 года, его учредителем является правительство. Фонд ежегодно распределяет более 3 млрд руб. на поддержку отечественных фильмов.

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Теги: Фонд Кино

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