Полиция возбудила уголовные дела по фактам хищений средств Фонда Кино

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - МВД возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег Фонда Кино, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-центре ведомства.

"31 августа 2018 года следственным отделом ОМВД России по району Дорогомилово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по фактам хищения денежных средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии", - сообщили в пресс-центре.

По данным МВД, в сентябре уголовные дела переданы для дальнейшего расследования в следственную часть следственного управления УВД по Западному административному округу столичного главка полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на полное и всестороннее исследование обстоятельств произошедшего и установление виновных.

В свою очередь, информированный источник пояснил "Интерфаксу", что речь идет о сумме не менее 10 млн рублей, выделенных на съемки фильма "Суперпапа" и мультфильма "Боб".

Фонд кино был основан в январе 1995 года, его учредителем является правительство. Фонд ежегодно распределяет более 3 млрд руб. на поддержку отечественных фильмов.