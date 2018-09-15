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Культура

Юрий Бутусов станет главным режиссером театра Вахтангова

В марте Бутусов со скандалом покинул должность худрука театра имени Ленсовета

Юрий Бутусов станет главным режиссером театра Вахтангова
Юрий Бутусов
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Главным режиссером театра имени Вахтангова станет Юрий Бутусов.

"Я пригласил Юрия Бутусова на должность главного режиссера в наш театр", - сказал худрук театра Вахтангова Римас Туминас в субботу на сборе труппы.

Он отметил, что Бутусов будет работать над постановкой "Дон Кихота" Мигеля Сервантеса.

В марте сообщалось, что Бутусов ушел с должности худрука театра имени Ленсовета из-за конфликтной ситуации.

Юрий Бутусов - лауреат премий "Золотая маска", "Золотой софит", "Хрустальная турандот" и др. Поставил более 30 спектаклей в России и за границей. Он был назначен на должность художественного руководителя театра им. Ленсовета в ноябре 2017 года. С 1996 года он был режиссером театра.

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Теги: Юрий Бутусов, театр Вахтангова

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