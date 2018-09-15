Что произошло за день: суббота, 15 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ДНР обвинили западные спецслужбы в причастности к убийству Александра Захарченко. По словам врио главы самопровозглашенной республики Дениса Пушилина, по делу задержан один подозреваемый, который уже дал показания.

- В результате урагана "Флоренс", который накануне обрушился на восточное побережье США, погибли пять человек. Все они являются жителями Северной Каролины. Власти штата не исключают, что жертв может быть больше. После удара стихии около 930 тыс. домов и предприятий в городах восточного побережья США остались без электричества.

- Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сменить главу Пентагона Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов в конгресс США в ноябре из-за их разногласий, узнала газета The New York Times.

- TripAdvisor закрыл возможность оставлять отзывы о Солсберийском соборе, так как он получил большое количество оценок, не основанных на личном опыте. Ранее на этой неделе россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении Сергея Скрипаля, утверждали, что ездили в Солсбери посмотреть именно на этот "знаменитый на всю Европу собор".

- Активиста, участник Pussy Riot Петра Верзилова, который был попал в реанимацию в тяжелом состоянии, отправят спецбортом в Берлин, где он пройдет обследование.

- Прокуратура Швейцарии подозревает предполагаемых агентов из РФ, задержанных, по сданным СМИ, весной этого года в Нидерландах, в шпионаже в отношении европейской штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Лозанне.

- Юрий Бутусов станет главным режиссером московского театра Вахтангова. В марте этого года он со скандалом покинул должность худрука театра имени Ленсовета.