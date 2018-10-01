Умер Шарль Азнавур

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Известный французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет, сообщает в понедельник газета Le Figaro.

Пресс-атташе певца сообщил, что Азнавур скончался в ночь на 1 октября у себя дома в Провансе. Незадолго до этого он вернулся из японского турне, которое ранее был вынужден отложить из-за травмы руки.

Шарль Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. В 2017 году стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде.

За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.