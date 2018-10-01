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Президент Франции выразил соболезнования в связи с кончиной Шарля Азнавура

Есть обновление от 18:22

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и ведущие французские министры выразили соболезнования в связи со смертью легендарного певца Шарля Азнавура, который скончался в ночь на понедельник во Франции.

Макрон выразил глубочайшее сожаление в связи со смертью Азнавура, ответив его "уникальные, выдающиеся способности, шедевры и тембр". "Мы разделяем с армянским народом траур французского народа", - написал французский лидер в своем твиттере.

По его словам, Азнавур был "настоящим французом, при этом глубоко преданным своим армянским корням. Он получил признание во всем мире".

Бывший французский президент Франсуа Олланд в своем твиттере написал: "Шарль Азнавур только что попрощался с нами, но для нас он всегда будет на сцене".

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Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что благодарен легендарному шансонсье "за все счастье", которое он подарил этому миру.

Глава французского МВД Жерар Колон со своей стороны указал на необыкновенный талант, щедрость и энергию Азнавура.

В посольстве Франции в Армении отметили, что кончина Азнавура стала "огромной потерей" для обеих стран. "Мы только что потеряли Шарля Азнавура, который лично олицетворял отношения между Францией и Арменией во всей их ширине, богатстве и гуманности. Это огромная потеря для обеих наших стран и для всех, кто был влюблен в его поэзию", - говорится в аккаунте французской дипмиссии в Армении.

Творческие деятели и актеры также отреагировали на известие о смерти певца. Среди них - французская певица Мирей Матье. В эфире радиостанции РТЛ она выразила глубочайшие соболезнования и назвала Азнавура "королем и патриархом французской песни".

Свои эмоции также выразил французский певец Жюльен Клер, который отметил, что Азнавур "оставил людям свои песни, которые будут напоминать о нем". "Дорогой Шарль, я вами всегда восхищался", - написал Клер.

Шарль Азнавур умер в ночь на 1 октября во Франции возрасте 94 лет.

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Теги: Эммануэль Макрон, Шарль Азнавур, Франция

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