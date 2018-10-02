Умер Роман Карцев

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Умер эстрадный артист Роман Карцев. О смерти Карцева во вторник в своем фейсбуке написала жена Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая.

Позже эту информацию подтвердил радиостанции "Говорит Москва" сам Жванецкий. "Известия о смерти близкого друга пришли прямо сейчас", - сказал он.

Карцеву было 79 лет. О причине смерти, а также дате и месте похорон пока не сообщается.

Карцев начал эстрадную карьеру в театре Аркадия Райкина в начале 1960-х годов. С 1987 года он служил в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого, чьи произведения (наряду с Чеховым, Хармсом, Зощенко и другими авторами) лежали в основе его репертуара. На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко.

Помимо театра артист снимался в кино. В частности, сыграл в таких фильмах, как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и в телесериале "Мастер и Маргарита".

Карцев - заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации.