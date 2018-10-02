Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Народного артиста России Романа Карцева похоронят в Москве на Троекуровском кладбище, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении покойного.

"Романа Андреевича планируется похоронить на Троекуровском кладбище", - сказал он. На Троекуровском кладбище расположена аллея актеров, на которой покоятся многие известные артисты.

О месте и дате прощания с артистом пока не сообщается.

Карцев скончался в одной из московских больниц во вторник утром.

Он родился 20 мая 1939 года в Одессе. Начал эстрадную карьеру в Ленинградском театре миниатюр Аркадия Райкина в 1963 году. На протяжении 30 лет выступал в дуэте с Виктором Ильченко. Вместе они ушли из театра Райкина и вернулись в Одессу. Дуэт играл в Одесском театре миниатюр, а затем - в Московском театре миниатюр.

С 1987 года Карцев служил в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого, чьи работы наряду с произведениями Чехова, Хармса, Зощенко и других авторов лежали в основе его репертуара.

Помимо театра артист снимался в кино. В частности, сыграл в фильмах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", в телесериале "Мастер и Маргарита".