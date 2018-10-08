Хулио Иглесиас даст юбилейный концерт в Москве

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Самый коммерчески успешный испаноязычный певец Хулио Иглесиас выступит в Москве в честь своего 75-летия и отметит полувековой юбилей творческой деятельности.

"Юбилейный концерт к 75-летию Хулио Иглесиаса и 50-летию творческой жизни на сцене состоится 17 октября в Государственном Кремлевском Дворце в рамках мирового тура артиста", - рассказали журналистам организаторы концерта.

За свою карьеру Хулио Иглесиас завоевал множество наград музыкальной индустрии, в том числе Grammy, Latin Grammy, World Music Award, Billboad Music Award и другие. Артист был удостоен премии Латинской Академии звукозаписи как "Человек года - 2001". Кроме того, Иглесиас попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственный обладатель бриллиантового диска, которого он удостоился за более чем 100 млн проданных альбомов на шести языках.

Среди известных композиций Иглесиаса - Nostalgie, Historia de un Amor, Nathalie и многие другие.