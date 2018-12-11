Культура

"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах

Пользователи Spotify, Apple Music и YouTube прослушали ее 1,6 млрд раз

"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах
Памятник Фредди Меркьюри в Швейцарии
Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Легендарная "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) группы Queen стала самой популярной композицией 20 века, а также самой популярной классической рок-композицией всех времен на музыкальных стриминговых сервисах, сообщила Universal Music Group.

По данным компании, количество прослушиваний композиции на Spotify, Apple Music, YouTube и других сервисах превысило 1,6 млрд.

"Богемская рапсодия", написанная Фредди Меркьюри, стала синглом альбома "A Night at the Opera", который Queen выпустила в 1975 году. Композиция длиной в шесть минут - вдвое длиннее стандартных популярных песен - сочетает в себе несколько музыкальных стилей - от баллады до оперы и хард-рока.

"Богемская рапсодия" нашла новую аудиторию на стриминговых сервисах благодаря успеху одноименного фильма об истории группы Queen, вышедшему в прокат в октябре этого года.

Она обошла по популярности такие хиты 20 века, как "Smells Like Teen Spirit" от Nirvana, "Sweet Child O' Mine" от Guns N' Roses и "Take on Me" от A-ha, отмечают в Universal Music.

Число прослушиваний музыкальных композиций Queen на стриминговых сервисах в США выросло более чем втрое после выхода фильма на экран - до 100 млн в неделю, свидетельствуют данные Nielsen Music.

Фильм "Богемская рапсодия" стал самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории, пишет The Wall Street Journal.

Киностудия 21st Century Fox, выпустившая фильм, сообщила, что сборы от его проката, по данным на конец прошлой недели, превысили $596,1 млн.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Queen

Новости по теме

Культура
"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах
Пользователи Spotify, Apple Music и YouTube прослушали ее 1,6 млрд разПодробнее
 "Свечения" искусства в дни Хануки"Свечения" искусства в дни Хануки
Галерея "Триумф" представила выставку современных художников из Израиля в рамках первого ханукального фестиваля "Shine Bright"Подробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Фэнтези "Щелкунчик и четыре королевства", психологический триллер фон Триера и "Заповедник" с БезруковымПодробнее
 "Яндекс.Музыка" подвела итоги 2018 года"Яндекс.Музыка" подвела итоги 2018 года
По данным сервиса, в России наметился тренд на русскоязычных исполнителейПодробнее
Названы лауреаты "Большой книги" за 2018 годНазваны лауреаты "Большой книги" за 2018 год
Первое место заняла Мария Степанова с романом "Памяти памяти"Подробнее
 Эдуард Бояков назначен худруком МХАТа имени ГорькогоЭдуард Бояков назначен худруком МХАТа имени Горького
Для Татьяны Дорониной, возглавлявшей театр с 1987 года, введена должность президентаПодробнее
 Умер писатель Андрей БитовУмер писатель Андрей Битов
Писатель скончался в Москве на 82-м году жизниПодробнее
 Ангелы из плоти и кровиАнгелы из плоти и крови
Театр.doc представил новый спектакль "Милосердие" о судьбе женщин, трудившихся в госпиталях во время Первой мировой войныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейВ РоссииВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне В миреЧеловеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист ХашкаджиМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейЭкономикаКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили

Козак не стал обсуждать с белорусской делегацией скидку на газ

На Украине продлили арест российскому журналисту Вышинскому

Великобритания не стала приостанавливать выдачу инвестиционных виз

В Гусь-Хрустальном разбили мемориальную доску Солженицыну накануне 100-летия писателя

Путин пообещал обратить внимание генпрокурора на дело Пономарева

Росимущество утвердило докапитализацию Промсвязьбанка на 20 млрд рублей

СПЧ попросил Путина устранить помехи для чтения дел репрессированных родственников

"Локомотив" разгромил "Шальке 04" и вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Беспилотник ВВС США пять часов летал у линии разграничения в Донбассе

Вице-премьер Трутнев возглавит госкомиссию по Арктике

"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах

"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисахПользователи Spotify, Apple Music и YouTube прослушали ее 1,6 млрд раз Подробнее

В Ивановской области прошел черный дождь

Михаил Федотов предложил реформировать законодательство о митингах

Глава СПЧ предложил вернуть Дню Конституции статус праздника

В "Роскосмосе" заявили о начале "лунной гонки" между Россией, США и Китаем

Сбербанк впервые зафиксировал снижение потока клиентов в отделениях

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестСекреты генома гигантских черепах, приближение космоса к Земле и защитный эффект кофе Подробнее

Маск намекнул на скорое появление прототипа первого пикапа Tesla

За две недели на Украину не пустили больше тысячи россиян

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');